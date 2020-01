Il Milan inizia a lavorare per il dopo Suso: due i nomi maggiormente in voga per sostituire l’esterno spagnolo

Il Milan lavora già per il dopo Suso. Lo spagnolo è ormai lontano dai rossoneri, direzione Siviglia dove già potrebbe sostenere tra oggi e domani le visite mediche di rito.

Come riportato da Sky Sport, sono due i nomi più caldi per sostituire lo spagnolo: il classe ’99 Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht (su cui c’è anche il Friburgo) e Januzaj, ex obiettivo Roma.