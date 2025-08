Calciomercato Milan, Furlani vuole rompere gli indugi: un nome nuovo a destra

Calciomercato Milan, Furlani vuole rompere gli indugi: le alternative a Jashari e Doué. Un nome nuovo per la fascia destra

Il Milan è tornato in Italia e il calciomercato entra nella sua fase più calda. Conclusa la tournée estiva, l’amministratore delegato Giorgio Furlani è pronto a presiedere un summit di mercato decisivo, in programma tra lunedì 4 e martedì 5 agosto, per definire le strategie e sbloccare almeno un paio di trattative chiave. Sul tavolo ci sono due nomi che hanno infiammato il mese di luglio rossonero: Ardon Jashari per il centrocampo e Guéla Doué per la corsia destra.

Il capitolo terzino destro è il più complesso. Doué, difensore dello Strasburgo, rimane il primo obiettivo e il preferito di Massimiliano Allegri, che lo considera perfetto per il suo scacchiere tattico. Tuttavia, la trattativa è in una fase di stallo: il club francese, forte della stessa proprietà del Chelsea, chiede 30 milioni di euro, una cifra ben lontana dalla valutazione di 20-22 milioni fatta dal Milan. Per questo, la dirigenza rossonera ha iniziato a muoversi su un’alternativa concreta: Zachary Athekame, terzino svizzero classe 2004 dello Young Boys. I primi contatti sono già stati avviati e presto potrebbe arrivare un’offerta. Athekame rappresenta un profilo diverso: più giovane, con grande atletismo e velocità, ma con meno esperienza internazionale nonostante 8 presenze in Champions League. Il suo prezzo sarebbe notevolmente inferiore a quello di Doué, rendendolo un’opzione molto interessante. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda il centrocampo, la situazione di Ardon Jashari è a un bivio: dentro o fuori. Il Club Bruges sta giocando una partita psicologica, inserendo il giocatore nella lista per i preliminari di Champions League contro il Salisburgo (6 e 12 agosto), pur essendo improbabile un suo impiego. È un chiaro messaggio per spingere il Milan ad alzare l’offerta, mossa che non rientra nei piani di Furlani, Tare e Moncada. Il vertice dei prossimi giorni sarà fondamentale per decidere se sferrare l’assalto finale o abbandonare la pista. In caso di fumata nera, le opzioni sarebbero virare su un’alternativa (con Javi Guerra del Valencia che però sembra vicino al rinnovo) o dare fiducia ai centrocampisti già presenti in rosa. Il tempo stringe, e il Milan è chiamato a fare le sue scelte decisive.