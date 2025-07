Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista

Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Archie Brown! Il ds rossonero Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome clamoroso in lista

Il Milan si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, e il primo colpo di scena riguarda Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, classe 1997, saluterà i rossoneri dopo sei stagioni ad altissimo livello, impreziosite dalla conquista dello Scudetto 2021-22 e della Supercoppa Italiana. La sua prossima destinazione sarà l’Al Hilal, ambizioso club saudita protagonista del mercato internazionale.

Accordo definito: cifre e dettagli

Il trasferimento di Hernandez in Arabia Saudita è ormai imminente. L’accordo prevede un corrispettivo di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Ma a far notizia è soprattutto l’ingaggio: 20 milioni netti a stagione, cifra che lo proietta tra i difensori più pagati al mondo. Un addio pesante per il Milan, che ora dovrà colmare un vuoto tecnico e carismatico sulla fascia sinistra.

Il Milan alla ricerca del nuovo terzino sinistro

Il responsabile dell’area tecnica, Igli Tare, è già al lavoro per individuare il sostituto ideale. L’obiettivo è trovare un profilo che possa garantire qualità immediata o, in alternativa, un talento con margini di crescita. Tra i nomi più caldi figura Miguel Gutierrez, classe 2001 del Girona, ex canterano del Real Madrid. Il terzino spagnolo si è distinto in Liga per la sua capacità di spinta e solidità difensiva, attirando l’interesse di diversi top club europei.

Archie Brown: la scommessa low-cost

Un’altra opzione valutata è Archie Brown, terzino inglese classe 2002 attualmente in forza al Gent. Il suo profilo rappresenta una scommessa a basso costo (circa 8 milioni di euro), in linea con la strategia rossonera di puntare su giovani promettenti. Brown è dotato di buona corsa e tecnica, ma avrebbe bisogno di tempo per adattarsi al livello della Serie A.

Un nome top secret nella lista di Tare

Oltre a Gutierrez e Brown, Tare tiene nascosto un terzo nome, definito “top secret”. Potrebbe trattarsi di un profilo già affermato a livello internazionale, in grado di garantire un impatto immediato. Il mistero alimenta l’attesa tra i tifosi, ansiosi di scoprire chi sarà il nuovo padrone della fascia sinistra. Con il mercato appena iniziato, il Milan è già al centro di una delle operazioni più delicate della sua estate.