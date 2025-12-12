Calciomercato Milan, le entrate dipendono dalle uscite: due giocatori sono pronti a lasciare i rossoneri a gennaio. Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Gimenez e Loftus-Cheek sempre più vicini all’addio. Le loro cessioni dovrebbero dare il via libera alle entrate. Le ultime

A meno di tre settimane dall’apertura della sessione invernale, il calciomercato del Milan entra nel vivo con una strategia ormai chiara: prima cedere, poi intervenire con nuovi acquisti. È questa la linea dettata dalla dirigenza rossonera e condivisa da Massimiliano Allegri, che ha individuato due priorità assolute per rinforzare la rosa. La prima riguarda l’attacco, settore in cui la mancanza di un centravanti affidabile pesa da mesi. La seconda è legata al centrocampo, comparto che potrebbe subire modifiche importanti.

Gimenez al bivio: priorità tecnica ed economica

In cima alla lista dei possibili partenti c’è Santiago Gimenez, simbolo delle difficoltà rossonere. Arrivato con grandi aspettative, il messicano non è mai riuscito a lasciare il segno in Serie A: zero gol e un infortunio che lo tiene fermo da oltre un mese e mezzo. Nel quadro del calciomercato del Milan, il suo nome è considerato un esubero funzionale e finanziario.

Nonostante le rassicurazioni dell’entourage, il club è pronto ad ascoltare qualsiasi proposta tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe al Milan di reinvestire su un profilo più adatto alla filosofia di Allegri. Le alternative non mancano: dal suggestivo ma complesso ritorno di Mauro Icardi, frenato dalle incognite fisiche e dall’ingaggio pesante, ai profili della Premier League come Joshua Zirkzee e Niclas Fullkrug. Tra le piste monitorate resta anche quella che porta a Lorenzo Lucca, che sta emergendo come opzione credibile per il mercato invernale.

Calciomercato Milan: Loftus-Cheek verso l’addio?

Il reparto di centrocampo potrebbe essere rivoluzionato qualora lasciasse Milano anche Ruben Loftus-Cheek. Le voci su una sua possibile cessione si moltiplicano, spinte dal desiderio del giocatore di ritrovare minutaggio in vista del Mondiale. Il CT inglese Thomas Tuchel è un grande estimatore dell’ex Chelsea, che vuole sfruttare il calciomercato del Milan per trovare una destinazione più funzionale alle sue ambizioni.

Il suo entourage si sta già muovendo tra Premier League e Bundesliga per individuare club interessati. Nel caso di una partenza, il Milan ha già individuato due sostituti ideali: Giovanni Fabbian del Bologna, nome già apprezzato la scorsa estate, e Mateo Kovacic del Manchester City, poco utilizzato in questa stagione complice un infortunio.

Una sessione guidata dalle uscite

Il calciomercato del Milan di gennaio sarà dunque orientato principalmente alle cessioni, necessarie per finanziare gli innesti richiesti da Allegri: un nuovo centravanti e, eventualmente, una mezzala di qualità. Solo dopo aver fatto spazio, i rossoneri potranno dare il via alla vera fase di costruzione della squadra.