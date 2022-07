Calciomercato Milan, i rossoneri tornano in corsa per Renato Sanches: il PSG prende tempo

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero tornati prepotentemente in corsa per Renato Sanches dopo le titubanze del PSG degli ultimi giorni

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha mollato la pista che porta Renato Sanches. Il PSG non ha ancora affondato il colpo col Lille formulando l’offerta da 15 milioni che sbloccherebbe la situazione.

I parigini prendono tempo vista anche la massiccia presenza di centrocampista in rosa e il Milan spera che alla fine Campos possa non completare la doppia operazione “cedere un paio di centrocampisti – comprare Renato Sanches”.

Il giocatore da parte sua si immagina a Parigi ma apprezza anche il Milan, società importante a tutti i livelli. Sanches sa che cambierà squadra in estate e non potrà passare molto tempo prima che una decisione venga presa.

