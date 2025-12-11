Calciomercato Milan, Icardi manda un messaggio ai rossoneri? L'attaccante argentino sui social...

Calciomercato Milan, Icardi manda un messaggio al Diavolo? L’attaccante ex Inter sui social ha chiarito così

Mauro Icardi torna a far parlare di sé in ottica Serie A. L’attaccante argentino, celebre per la sua efficacia in area di rigore, non vive il momento migliore al Galatasaray, dove fatica a trovare spazio. Nonostante ciò, il suo nome resta appetibile e continua a circolare tra le indiscrezioni di mercato. L’ultima, riportata da Matteo Moretto, riguarda una proposta al Milan.

Per i rossoneri, la pista non è al momento prioritaria: la società ha altre urgenze e non considera l’operazione “calda”. Tuttavia, l’idea non è stata del tutto accantonata e conserva un potenziale clamoroso, soprattutto per il passato di Icardi da capitano e simbolo dell’Inter. Un eventuale approdo al Milan avrebbe inevitabilmente un forte impatto emotivo e mediatico.

Lo stesso Icardi, però, ha scelto i social per chiarire la sua posizione. Ha ribadito che il contratto con il Galatasaray scade soltanto a giugno 2026 e ha criticato duramente i giornalisti turchi, accusati di aver usato il suo nome per distogliere l’attenzione dalla sconfitta della squadra. Ha inoltre negato qualsiasi contatto tra il club o il suo agente riguardo a un mancato rinnovo.

Il messaggio finale dell’argentino è stato diretto: resterà a Istanbul ancora per qualche mese, ma ha lasciato intendere che il futuro dipenderà esclusivamente da lui. “Godetevelo perché poi vi mancherò”, ha scritto, alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo destino.

