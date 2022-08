Calciomercato Milan, idea Lazetic: in prestito in Serie A per crescere

Calciomercato Milan: i rossoneri pensano di mandare Lazetic in prestito in Serie A per crescere

Marko Lazetic è arrivato al Milan con più aspettative del dovuto e al momento sta deludendo anche perché non ha trovato lo spazio necessario per mettersi in mostra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è possibile che il calciatore parta in prestito in qualche squadra di Serie A per farsi le ossa.

