Calciomercato Milan, il sostituto di Kjaer è già “in casa”

Calciomercato Milan, il club al lavoro per sopperire all’assenza di Simon Kjaer nel reparto difensivo. Le ultime sulla situazione

Dopo la notizia dell’infortunio di Simon Kjaer, il Milan continua la ricerca di un difensore che possa tappare il buco lasciato dal danese. La soluzione più immediata, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di terminare a gennaio il prestito di Mattia Caldara al Venezia.

Il difensore è tornato a giocare con continuità sotto la guida di Zanetti e conosce già il modo di lavorare di Stefano Pioli, nonché l’ambiente di Milanello. Vantaggi importante per un giocatore che dovrebbe arrivare a stagione in corso. La dirigenza del Milan starebbe valutando un accordo con Venezia, come un indennizzo o un altro giocatore da mandare in prestito.