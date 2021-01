Calciomercato Milan: in difesa Tomori in vantaggio su Simakan

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero sulle tracce di Tomori, in forza al Chelsea. Resta viva la pista Simakan, ma ora più complicata

Il mercato del Milan entra nel vivo: i rossoneri non solo sono sulle tracce di Mario Mandzukic, per rinforzare il reparto d’attacco, ma avrebbero come primo obiettivo il fatidico difensore centrale.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Tomori del Chelsea, vista la situazione precaria riscontrata dopo l’infortunio di Simakan. Quest’ultimo rimane una pista calda, ma ora più che mai più complicata.