Milan, offerta monstre: 38 milioni per Jashari! Ecco quando dovrebbe arrivare la risposta del Bruges, il giocatore spinge per questa soluzione - Calcio News 24

Il Milan vuole fare sul serio per Jashari: ecco la grande offerta rossonera. Le ultime

Un nuovo rilancio, un muro che ancora non crolla e un precedente che fa sperare. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, la trattativa tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari è entrata nella sua fase più calda, una partita a scacchi che ricorda da vicino quella estenuante per De Ketelaere di tre anni fa.

La dirigenza rossonera, guidata da Furlani e Tare, ha presentato una nuova offerta per convincere il club belga, dimostrando di fare sul serio per il centrocampista svizzero, individuato come il rinforzo chiave per la mediana di Allegri.

La nuova proposta del Milan è stata sensibilmente migliorata, avvicinandosi alle richieste del Bruges. L’offerta è ora strutturata su una parte fissa di 33,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 1,5 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 milioni più complessi, per un totale potenziale di 38 milioni di euro. Una cifra vicinissima ai 35 milioni garantiti (40 totali) che il Bruges chiede dall’inizio della trattativa.

Ieri il club belga, impegnato nel suo esordio in campionato, non ha dato una risposta, ma oggi è atteso il verdetto.

Il Bruges, come in passato, si conferma un “osso durissimo” e non è detto che questo nuovo sforzo del Milan basti a far crollare la sua resistenza.

Chi spera in una fumata bianca è soprattutto il giocatore. Ardon Jashari sta spingendo per il trasferimento e un segnale forte del suo status da separato in casa arriva direttamente dallo spogliatoio: a differenza dei suoi compagni, il suo armadietto non è stato personalizzato per la nuova stagione, un indizio che la sua partenza è considerata probabile.

Il Milan ritiene di aver fatto il massimo, la palla ora passa definitivamente al Bruges. Intanto, sul fronte uscite, è stato ufficializzato il passaggio di Emerson Royal al Flamengo per 9 milioni più bonus.