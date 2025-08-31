Calciomercato Milan: l’affare Joe Gomez legato al domino Liverpool–Crystal Palace

Calciomercato Milan: il colpo Joe Gomez è legato al domino Liverpool–Crystal Palace. Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato del Milan vive ore frenetiche, in un intreccio di trattative che conferma quanto questo mondo sia un vero e proprio gioco di incastri. Ogni mossa di un club può innescare una reazione a catena, influenzando il destino di giocatori e squadre in un effetto domino tanto affascinante quanto imprevedibile.

In queste ultime giornate di mercato, il futuro della difesa rossonera sembra dipendere da una trattativa tra Liverpool e Crystal Palace. Con la pista che portava a Manuel Akanji (difensore svizzero del Manchester City) ormai sfumata, il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha puntato con decisione su Joe Gomez, difensore inglese classe 1997.

Gomez, duttile e fisico, può giocare sia da centrale che da terzino destro. Dopo anni al Liverpool, con cui ha vinto Premier League e Champions League, non è più considerato un titolare inamovibile dal tecnico Arne Slot, allenatore olandese arrivato in estate ad Anfield. I Reds hanno aperto alla cessione, ma a una condizione precisa: l’operazione potrà concretizzarsi solo dopo l’arrivo di un sostituto.

Il nome individuato è quello di Marc Guehi, 24enne difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese, considerato uno dei prospetti più interessanti della Premier League. A Liverpool filtra ottimismo: l’accordo con il Palace è vicino e, se chiuso, spianerebbe la strada al trasferimento di Gomez al Milan.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina milanista per dare solidità e mentalità vincente, ha già dato il via libera all’operazione. Per lui, Gomez rappresenta il profilo ideale: esperienza internazionale, fisicità e capacità di adattarsi a più moduli.

Tuttavia, il Milan resta spettatore in questa fase, in attesa che il domino si completi. La situazione ricorda da vicino il caso Artem Dovbyk, attaccante ucraino il cui futuro era legato a decisioni di altri club.

Con il mercato agli sgoccioli, la pressione aumenta e ogni ora può essere decisiva. Se Liverpool e Crystal Palace troveranno l’intesa, Joe Gomez potrebbe presto vestire la maglia rossonera, regalando ad Allegri un rinforzo di spessore per blindare la difesa.