Calciomercato Milan: l’attacco non preoccupa, la priorità è per la difesa

Calciomercato Milan: Paolo Maldini è al lavoro per trovare un sostituto di Simon Kjaer. L’attacco non desta preoccupazioni

Il Calciomercato del Milan in inverno avrà una sola priorità: il difensore. L’infortunio di Kjaer ha stravolto i piani di rossoneri che ora valutano le alternative. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi nella lista sarebbero tanti ma Milenkovic è in pole. Attenzione anche alle piste estere con Christensen, Sarr e Omeragic.

L’attacco al contrario non preoccupa, nonostante gli infortuni. Rebic, Leao, Pellegri e Giroud sono sulla via del recupero e non serve intervenire sul mercato.

