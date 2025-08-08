Calciomercato Milan: intesa verbale con lo United per Hojlund. Si avvicina il danese, ma resiste Vlahovic che è il preferito di Allegri

Prosegue senza sosta il casting del Milan per il nuovo numero 9 da affiancare a Santiago Gimenez. Il direttore sportivo Igli Tare lavora su più fronti per consegnare a Massimiliano Allegri il bomber richiesto, con due nomi in cima alla lista delle preferenze: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni nelle ultime ore si è registrata un’importante accelerata per l’attaccante danese.

L’accelerata per Hojlund: intesa verbale con lo United

La pista che porta a Rasmus Hojlund si è scaldata improvvisamente. L’arrivo di Benjamin Sesko al Manchester United ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito dell’ex Atalanta. Come rivelato da Calciomercato.com, nei contatti avvenuti nella giornata di oggi, venerdì, il Milan ha raggiunto un’intesa verbale con il club inglese per un prestito oneroso da 6 milioni di euro. Un primo, fondamentale passo avanti. Ora le parti dovranno trattare sulla cifra per il diritto di riscatto.

La palla passa al giocatore: la priorità resta Manchester

Nonostante l’accordo di massima tra i club, la strada non è ancora del tutto in discesa. Il giocatore, seppur intrigato dalla destinazione rossonera, al momento dà ancora la priorità alla sua permanenza al Manchester United, dove vorrebbe giocarsi le sue carte. Spetterà al suo agente e alla dirigenza del Milan convincerlo ad accettare il trasferimento una volta che l’accordo tra le società sarà completato in ogni dettaglio.

Vlahovic, il sogno di Allegri resta vivo

Parallelamente, il Milan tiene sempre viva la pista che porta a

. L’attaccante serbo

è in cima alla lista personale di Allegri. I contatti tra il ds Tare e l’entourage del giocatore sono proseguiti anche nelle ultime settimane. L’ostacolo principale, al momento, sono le condizioni economiche dettate dalla Juventus, ritenute ancora non ottimali per un affondo decisivo. Il fascicolo, però, resta ben aperto: se dovessero crearsi le giuste opportunità, il Milan sarà pronto a farsi avanti.