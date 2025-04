Calciomercato Milan, Moncada pesca dalla Premier League! L’obiettivo italiano a sorpresa delle ultime settimane

Calciomercato Milan, i rossoneri sono interessati ad Okoli, difensore centrale del Leicester: da battere la concorrenza del Bologna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il proprio calciomercato il Milan potrebbe pescare in Premier League, andando a rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione.

Moncada, infatti, nelle ultime settimane avrebbe cominciato a seguire con molto interesse Okoli, difensore centrale del Leicester.

La retrocessione del club inglese in Championship potrebbe agevolare le trattative, ma è da segnalare come sul ragazzo ci sia forte anche l’interesse del Bologna.