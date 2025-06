Calciomercato Milan, accordo in dirittura d’arrivo per quel giocatore! L’aggiornamento sul futuro dell’americano

Calciomercato Milan, accordo in dirittura d’arrivo per quel calciatore rossonero! Le ultime sul futuro dell’americano

Il trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli è ormai imminente: secondo Gianluca Di Marzio, le due società sono ai dettagli finali e il giocatore ha già espresso entusiasmo per la nuova avventura. Conte, appena approdato sulla panchina azzurra, considera Musah un elemento strategico per il suo centrocampo: giovane, dinamico e già collaudato in Serie A, il centrocampista americano incarna perfettamente il profilo richiesto dal tecnico.

Il Napoli punta su Musah per sostituire Billing, che rientrerà al Bournemouth dopo il prestito. Questo passaggio rientra in un piano più ampio di rinnovamento voluto da Conte, che intende costruire una squadra su misura per le sue idee tattiche. L’operazione conferma l’intenzione del club partenopeo di agire con decisione sul mercato, puntando su profili funzionali e proiettati al futuro. L’annuncio ufficiale pare ormai solo questione di ore.