Calciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri

Calciomercato Milan, idea Maguire dalla Premier: avviati i contatti per regalare ad Allegri un difensore esperto e dominante

Mentre il Milan entra nella settimana del Derby, la dirigenza continua a muoversi sul fronte mercato per costruire la rosa del futuro. Tra i profili valutati spicca quello di Harry Maguire, esperto difensore del Manchester United. Come riportato dal giornalista Marco Varini, il club rossonero avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, interessato alla sua esperienza internazionale e alla sua struttura fisica imponente.

Maguire, che compirà 33 anni il 5 marzo, è sotto contratto fino al 2026 e rappresenterebbe un innesto di peso per un reparto che ha visto la crescita di Pavlović ma che necessita ancora di alternative affidabili. Con i suoi 194 cm, il centrale inglese offrirebbe quel mix di fisicità, leadership e conoscenza dei palcoscenici europei che il Milan considera utile per alzare il livello della difesa.

Il vero nodo resta però l’ingaggio: Maguire percepisce circa 11 milioni lordi a stagione, cifra fuori dai parametri rossoneri. Nonostante ciò, la volontà del giocatore di rimettersi in gioco in un nuovo campionato e la possibilità di un ruolo centrale nel progetto potrebbero spingerlo a rivedere le sue richieste. Pur stimato da Michael Carrick, la mancanza di un accordo per il rinnovo apre alla possibilità di un addio estivo, scenario che il Milan osserva con crescente interesse.