Calciomercato Milan, Pellegatti: «Ecco i due vice Ibrahimovic»

Carlo Pellegatti sul proprio profilo ufficiale YouTube ha parlato del calciomercato del Milan in vista di gennaio.

«I tifosi si domandano non solo come reagirà la squadra e i compagni ma anche la dirigenza rossonera. Il Milan deve trovare qualcuno che stia in area anche perché Rebic e Leao faticano a fare quel lavoro. I primi nomi per il vice Ibrahimovic stanno già impazzando e la dirigenza rossonera sta valutando quale possa essere il profilo giusto. I dirigenti del Milan non si faranno prendere dalla fretta. È difficile che prendano un giocatore all’estero. Si guarderanno maggiormente intorno sul mercato italiano. Tra i profili che rispondono a queste esigenze, oltre a Pellè e Giroud, potrebbe esserci Pavoletti che sarebbe pronto sin da subito».