Calciomercato Milan, Piatek piace al Tottenham: le ultime

Piatek in uscita dopo l’arrivo di Ibrahimovic al Milan: anche il Tottenham di Mourinho interessato al polacco

Krzysztof Piatek potrebbe essere costretto a dire addio al Milan dopo l’approdo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese oscurerebbe l’attuale numero 9 nelle gerarchie di Pioli, che continua a proporre 4-3-3, modulo che prevede un’unica punta.

Secondo quanto si apprende dal Guardian, anche il Tottenham di Mourinho sarebbe pronto a bussare alla porta dei rossoneri per il terminale offensivo polacco. Piatek raggiungerebbe Londra per colmare il vuoto lasciato da Kane, out dopo la lesione al tendine del ginocchio sinistro.