Calciomercato Milan, Tare e Allegri hanno le idee chiare: servono due rinforzi in quei ruoli per puntare allo Scudetto. I dettagli e la strategia rossonera

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con la società rossonera chiamata a valutare attentamente le prossime mosse in vista della sessione di gennaio. Nonostante l’emergenza infortuni — con ben sei assenti recenti tra cui nomi pesanti come Rabiot, Pulišić, Nkunku e Loftus-Cheek — Massimiliano Allegri ha finora ribadito che la rosa, in assenza di coppe europee, sia comunque adeguata. L’obiettivo resta il ritorno in Champions League, ma l’attuale primo posto in classifica impone nuove riflessioni.

Come riporta Tuttosport, se il Milan dovesse confermare la vetta anche a fine dicembre, sarà quasi inevitabile intervenire sul mercato per rinforzare la rosa e non sprecare un’occasione Scudetto. In questo contesto, il calciomercato Milan potrebbe vedere almeno due colpi in entrata per consolidare la squadra e colmare le lacune più evidenti.

Difesa: rinforzo obbligato

Il reparto arretrato è il primo ambito su cui si concentrano le valutazioni. Il Milan gioca con una difesa a tre, ma dietro ai titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic le alternative scarseggiano. De Winter offre esperienza, ma oltre a lui c’è solo il giovane David Odogu, 19 anni e ancora una scommessa. Per una squadra con ambizioni da vertice, servono almeno cinque centrali affidabili. È quindi molto probabile che il calciomercato porti a un innesto difensivo già a gennaio.

Esterno destro: si valuta Athekame

Il secondo possibile intervento riguarda la fascia destra. Il nome di Zachary Athekame è sotto osservazione: l’ex Young Boys, con 43 presenze in campionato svizzero e otto in Champions League, deve ancora dimostrare di poter essere un vice-Saelemaekers affidabile. Se non dovesse offrire garanzie nelle prossime settimane, il Milan potrebbe muoversi per un esterno già pronto.

Attacco: rebus punta centrale

Più complessa la situazione in attacco. Gli infortuni non hanno mai permesso ad Allegri di avere tutto il reparto offensivo a disposizione, rendendo difficile valutare la reale necessità di un nuovo centravanti. L’ipotesi di un’alternativa fisica a Gimenez resta sul tavolo, ma solo se le condizioni dei rientranti non garantiranno solidità.

Il calciomercato del Milan si preannuncia strategico e mirato: senza stravolgimenti, ma con l'intenzione chiara di non lasciare nulla al caso. Se la vetta sarà ancora rossonera a fine anno, gennaio potrebbe essere decisivo per trasformare un sogno Scudetto in realtà.