Calciomercato Milan, i profili per il vice Fofana: due nomi

Il calciomercato Milan ha bisogno di un sostituto di Fofana a centrocampo: questi i profili individuati

Il calciomercato Milan pensa a rinforzare il centrocampo, precisamente un sostituto di Fofana. Secondo calciomercato.com, sono due le possibilità come vice del francese nella sessione di gennaio.

PAROLE – «Per il resto è stato un tour de force di Youssouf Fofana, che tranne quella gara col Torino ad agosto le ha giocate tutte e spesso rimanendo in campo dal primo minuto. Per gennaio la società – otre al rientro di Bennacer – sta pensando di intervenire sul mercato per cercare un giocatore in quella posizione: tra i profili che piacciono di più ci sono quelli di Johnny Cardoso del Betis Siviglia e di Reda Belahyane del Verona, una delle sorprese di questa prima parte di campionato».