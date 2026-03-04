Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese…Cosa ha fatto

Calciomercato Milan: rinnovo di Leao vicinissimo, il club ha mandato un segnale forte. E quel gesto del portoghese…Il retroscena

Le mura di Casa Milan confermano una solidità assoluta in ambito di mercato. Nell’editoriale di Milannews24 si legge che il rinnovo di Rafael Leao fino al 2030 è ormai a un passo. Si tratta di un accordo totale che rappresenta una piacevole anomalia nel calcio moderno: l’esterno ha scelto di respingere le lusinghe della Premier League e i ricchi esili dorati dell’Arabia Saudita per giurare fedeltà a vita al club meneghino.

Da giovane promessa a senatore rossonero

Approdato a Milano nell’estate del 2019 dal Lille come un diamante grezzo, il portoghese è diventato nel tempo un vero senatore dello spogliatoio. In un’epoca che consuma i talenti rapidamente, ha vissuto la risalita del club, conquistando da protagonista assoluto lo Scudetto del 2022 e alzando al cielo la Supercoppa Italiana del 2025. Sette anni dopo il suo arrivo, è l’uomo franchigia, il punto di riferimento per i nuovi compagni e l’idolo indiscusso della tifoseria di San Siro.

La “Cura Allegri”: da esteta a macchina da gol

Il salto di qualità definitivo, a livello mentale e realizzativo, porta la firma di Massimiliano Allegri. Sotto la sua attenta guida, l’attaccante ha interiorizzato la cosiddetta “mentalità Allegri“, trasformando l’estetica in pura efficacia. Se in passato il portoghese si accontentava del dribbling fine a se stesso o del ricamo per il boato del pubblico, oggi è diventato un giocatore cinico e spietato. I numeri certificano questa maturazione: Leão è alla sua quinta stagione consecutiva in doppia cifra, spegnendo ogni critica sulla sua passata discontinuità.

Il legame con la società e l’obiettivo europeo

Questo rinnovo fino al 2030 lancia un forte segnale di potenza da parte del club. L’ottimo rapporto con la dirigenza e l’amore viscerale per l’ambiente milanista hanno pesato più di qualsiasi offerta milionaria. Ora, l’ambizione di Leão è chiara: continuare a vincere a Milano e riportare il Milan sul tetto d’Europa.