Calciomercato Milan, Moretto svela le ultimissime sul rinnovo di Leao e l’interesse per Vlahovic

Calciomercato Milan, Moretto rivela dettagli: aggiornamenti sul rinnovo di Leao e sul forte interesse rossonero per Vlahovic

Il calciomercato del Milan resta in continuo fermento e, in un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle operazioni più calde in casa rossonera. Tra i nomi seguiti con maggiore insistenza c’è quello di Kostic del Partizan Belgrado, profilo che il club ha provato a portare a Milano fino agli ultimi istanti della sessione invernale. L’idea era quella di inserirlo inizialmente nel progetto Milan Futuro, ma nonostante il mancato arrivo a gennaio, la società continua a monitorarlo e potrebbe bloccarlo già nelle prossime settimane in vista dell’estate.

Parallelamente, il tema più delicato riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Pur avendo un contratto fino al 2028, il Milan vuole blindare ulteriormente il suo numero 10 e ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Secondo Moretto, c’è volontà reciproca di trovare un accordo, anche se la dirigenza resta vigile su eventuali offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare nella prossima finestra di mercato. L’obiettivo, però, è chiaro: confermare Leao come perno del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Moretto ha poi affrontato il tema Dusan Vlahovic, spesso accostato al Milan nelle ultime settimane. Il serbo è molto apprezzato sia da Allegri sia dalla dirigenza, ma al momento non esiste una trattativa concreta. I costi elevatissimi dell’operazione – tra ingaggio e commissioni – rappresentano un ostacolo significativo. Nonostante ciò, il gradimento per il centravanti resta altissimo, e il suo profilo sarebbe accolto con entusiasmo per potenziare il reparto offensivo rossonero.

