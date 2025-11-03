Calciomercato Milan, Tare scende in campo? La situazione non è ancora chiusa e i prossimi giorni saranno decisivi! Le ultime

Calciomercato Milan: Tare in prima linea per il rinnovo di quel giocatore, giorni caldissimi per il futuro del rossonero

Mike Maignan ha lasciato il segno nella vittoria del Milan contro la Roma, respingendo il rigore di Dybala con una parata dal peso specifico enorme. Un gesto tecnico che ha riacceso i riflettori sul suo futuro, proprio mentre il contratto con i rossoneri si avvicina alla scadenza, prevista per luglio. Dopo quasi cinque anni di militanza e uno Scudetto conquistato, il rischio di perdere il portiere francese a parametro zero è concreto — e sarebbe un duro colpo per il club.

Rinnovo in stallo, dialoghi interrotti da tempo I segnali che arrivano dal fronte mercato non sono incoraggianti. I colloqui tra Maignan e l’amministratore delegato Giorgio Furlani si sono arenati circa un anno fa, complice una promessa di rinnovo mai mantenuta. Nonostante la stima di Massimiliano Allegri, che spera in una svolta positiva, al momento l’intenzione del portiere sarebbe quella di lasciare Milano.

Le mosse della dirigenza: Tare e Allegri in pressing Il Milan, però, non ha ancora alzato bandiera bianca. Due figure chiave stanno cercando di riaprire il dialogo:

Igli Tare , direttore sportivo e presenza costante a Milanello, è al lavoro per ricucire lo strappo.

, direttore sportivo e presenza costante a Milanello, è al lavoro per ricucire lo strappo. Max Allegri, forte di un ottimo rapporto personale con Maignan, ha già avuto un ruolo decisivo la scorsa estate nel convincerlo a non trasferirsi al Chelsea. Ora punta a rilanciare il progetto tecnico, anche grazie all’arrivo del preparatore Claudio Filippi.

Sfida affascinante ma complessa La trattativa resta complicata: le parti sono ferme sulle rispettive posizioni da mesi. Tuttavia, il tempo per trovare un’intesa non è ancora scaduto. Il Milan dovrà muoversi con decisione se vuole evitare di perdere uno dei suoi pilastri, proprio nel momento in cui il progetto tecnico cerca nuova linfa.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

