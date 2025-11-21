Calciomercato Milan, Thiago Silva pronta a TORNARE in rossonero? Spunta la suggestione per la difesa di Allegri: Le ultimissime

Calciomercato Milan, ipotesi Thiago Silva: suggestione di ritorno per rinforzare la difesa di Allegri. Gli aggiornamenti

Il reparto arretrato resta il vero punto debole del Milan. Oltre ai tre titolari, la rosa offre poche alternative: soltanto De Winter e il giovane Odogu, ancora senza minuti con Allegri. Una situazione che impone riflessioni urgenti sul mercato, alla ricerca di un rinforzo esperto e subito affidabile.

Il ritorno del brasiliano

Tra le ipotesi circolate, La Gazzetta dello Sport rilancia un nome clamoroso: Thiago Silva. Il difensore del Fluminense, 41 anni, rappresenterebbe un innesto di carisma e leadership immediata. Riportare a Milano una leggenda del club sarebbe una soluzione romantica ma anche concreta per tamponare l’emergenza.

Il legame con Allegri

A rendere più credibile la pista è il rapporto già collaudato con Massimiliano Allegri. Thiago Silva ha infatti lavorato con il tecnico rossonero nel suo primo ciclo al Milan, garantendo un’integrazione tattica rapida e senza frizioni. Una filosofia che si sposa con la linea dell’allenatore, da sempre incline a puntare su leader esperti per guidare il gruppo.

Una chiusura di carriera speciale

Per Thiago Silva, lasciare il Fluminense e tornare a Milano dopo 14 anni significherebbe regalarsi una chiusura di carriera di prestigio. Per il Milan, invece, sarebbe l’occasione di colmare la carenza numerica in difesa con un acquisto a basso rischio e ad alto impatto tecnico e morale.

