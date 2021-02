Calciomercato Milan: rossoneri su Erlic dello Spezia

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero sulle tracce di un difensore centrale recentemente affrontato, si tratta di Erlic dello Spezia

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan sarebbe sulle tracce di un difensore classe ’98 in forza allo Spezia di Italiano.

Si tratta di Martin Erlic: il croato, ex Sudtirol, ha collezionato sin ora 16 presenze in maglia ligure, 15 in campionato, con un totale di 1067 minuti disputati, condite da un gol contro il Sassuolo (match vinto 1-2 in terra emiliana).