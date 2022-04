Calciomercato Milan, su Berardi anche il Napoli: la situazione

Calciomercato Milan: c’è la concorrenza del Napoli per Berardi. i due club pronti a sfidarsi sul mercato nella prossima estate

Il Napoli continua a monitorare diverse alternative sul mercato per l’esterno che andrà a sostituire Insigne. Raiola continua a proporre Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad, ma la società azzurra ha altri obiettivi in testa. Berardi e Traorè del Sassuolo i preferiti di Giuntoli.

Sul primo la concorrenza del Milan, che vorrebbe farne l’innesto per l’attacco del prossimo anno. Lo riporta il Mundo Deportivo.