Calciomercato Milan, Tare progetta il super colpo dalla Premier! Contatti serrati e trattativa possibile

Calciomercato Milan, Igli Tare sta pensando a Garnacho, esterno del Manchester United in uscita dal club inglese: ci sono anche Juve e Napoli

Il Milan è pronto a scuotere il calciomercato estivo con un possibile colpo di grande prestigio. Secondo quanto riportato da Diario Olé, nuovo DS del club rossonero, Igli Tare, starebbe lavorando per portare Alejandro Garnacho a Milano. L’esterno offensivo del Manchester United è uno dei giovani più promettenti del calcio europeo e potrebbe rappresentare un investimento importante per il futuro del club.

La notizia, inizialmente diffusa dalla stampa argentina, ha trovato riscontro anche in Italia. Alcuni giornalisti italiani, consultati da Olé, hanno confermato che il Milan è effettivamente in trattativa per il talentuoso argentino con passaporto spagnolo. Garnacho, classe 2004, ha già mostrato il suo valore in Premier League e in Europa, attirando su di sé l’interesse di numerosi top club.

Non solo il Milan, però, è sulle sue tracce. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Chelsea, Juventus e Napoli starebbero monitorando la situazione con attenzione. Il Manchester United non ha ancora preso una decisione definitiva, ma una cessione in estate non è esclusa, soprattutto in caso di offerte significative. Garnacho ha un contratto in essere con i Red Devils, ma un progetto tecnico interessante come quello del Milan, unito alla possibilità di avere spazio da titolare, potrebbe convincere il giocatore.

Igli Tare, noto per i suoi colpi a sorpresa ai tempi della Lazio, sembra voler replicare il suo successo anche al Milan. L’arrivo di Garnacho darebbe nuova linfa all’attacco rossonero, offrendo qualità, velocità e imprevedibilità sulla fascia. Inoltre, sarebbe un segnale forte alla concorrenza, dimostrando le ambizioni del club per tornare ai vertici in Italia e in Europa.

Il calciomercato è ancora lontano dal vivo, ma i rossoneri si muovono con decisione: Garnacho potrebbe essere il primo grande nome della nuova era targata Tare.