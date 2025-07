Calciomercato Milan, Tare fa il punto: «Buoni rapporti con il Brugge per Jashari, abbiamo fatto una nuova offerta…». Le ultimissime

Il Milan accelera sul mercato sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, noto per la sua pragmatica gestione delle operazioni. Affiancato dal tecnico Massimiliano Allegri, uomo d’esperienza e vincente con una predilezione per il calcio tattico, Tare ha chiarito la posizione del club rossonero nella trattativa per Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 in forza al Lucerna, squadra della Super League svizzera.

Jashari, già nel giro della nazionale maggiore elvetica, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio svizzero. Dotato di visione di gioco, dinamismo e senso della posizione, rappresenterebbe per Allegri una risorsa preziosa nel centrocampo del Milan, portando gioventù e qualità a una mediana in evoluzione.

In una dichiarazione esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Tare ha rivelato: “Siamo in buoni rapporti con il Lucerna e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari”. A queste parole ha aggiunto un messaggio chiaro al club svizzero e al mercato: “un’offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”. Con questa posizione ferma, il Milan sottolinea la propria strategia: investire in modo mirato, evitando aste al rialzo.

La trattativa si inserisce perfettamente nella nuova filosofia rossonera, improntata a una gestione economica attenta ma ambiziosa. L’eventuale arrivo di Jashari potrebbe diventare uno snodo fondamentale per lo sviluppo tecnico della squadra, offrendo al Milan un centrocampista già abituato a ritmi competitivi e pronto a crescere nel contesto della Serie A.

Secondo indiscrezioni, il giocatore stesso avrebbe espresso interesse concreto per il trasferimento a Milano, rafforzando la posizione del club lombardo. Ora la palla passa al Lucerna, chiamato a decidere se accettare l’offerta o rischiare di perdere un talento in ascesa a condizioni meno vantaggiose.

Con i tifosi rossoneri in attesa e l’estate di mercato che entra nel vivo, la trattativa per Jashari si conferma una delle più bollenti del momento. Il Milan ha tracciato il confine: determinazione, visione e un tetto invalicabile.