Calciomercato Milan, Tare prosegue con la ‘linea verde’: nel mirino del ds rossonero uno dei migliori talenti presenti nel Bayern Monaco. Le ultimissime

Calciomercato Milan, Tare ha messo gli occhi su uno dei talenti del Bayern Monaco. Licina è l’ultimo nome finito nel mirino dei rossoneri

Il calciomercato del Milan continua a confermarsi come uno dei terreni su cui la società rossonera dimostra maggiore lucidità e progettualità. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il club non sta soltanto consolidando un’identità solida in campo, ma sta anche portando avanti una strategia chiara e mirata sul fronte delle operazioni in entrata. La filosofia adottata si fonda sulla cosiddetta linea verde, puntando su giovani talenti internazionali che possano diventare colonne portanti del futuro milanista. Un’impostazione che trova conferma nelle mosse già avviate dalla dirigenza nelle ultime settimane.

La prima operazione significativa del calciomercato del Milan è quella legata al giovane colombiano Juan David Arizala. L’esterno sudamericano è ormai considerato un obiettivo praticamente definito e rappresenta un investimento che guarda non solo all’immediato, ma soprattutto alla crescita a lungo termine. Dopo aver compiuto questo passo, la dirigenza rossonera ha spostato l’attenzione su un altro profilo di grande interesse, perfettamente in linea con la volontà di costruire un progetto che metta al centro talento, prospettiva e capacità di imporsi a livello europeo.

Nel mirino del calciomercato del Milan è finito ora Max Licina, uno dei giovani più promettenti delle giovanili del Bayern Monaco. Il suo nome è diventato rapidamente uno dei più discussi in ambito internazionale, e il Milan lo considera un rinforzo ideale per ampliare il ventaglio delle soluzioni offensive. La versatilità del giocatore è uno degli aspetti più apprezzati: Licina può occupare la fascia destra, dove può fare la differenza con velocità e dribbling, ma può anche essere impiegato sulla trequarti, ruolo in cui riesce a garantire imprevedibilità, visione di gioco e qualità nei passaggi decisivi.

Portare Licina a Milano, tuttavia, non sarà semplice. Sul talento del Bayern hanno messo gli occhi anche Juventus e Inter, pronte a sfidare il Milan per aggiudicarsi un giocatore che promette un futuro importante. In un contesto così competitivo, la dirigenza rossonera potrebbe ricorrere a formule flessibili per facilitare la trattativa con il club tedesco. Una delle ipotesi sul tavolo prevede l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore oppure un diritto di riacquisto a favore del Bayern. Un compromesso che permetterebbe al Milan di assicurarsi un talento di grande prospettiva, dimostrando allo stesso tempo capacità di negoziazione e visione internazionale.

Il calciomercato del Milan, dunque, prosegue con decisione su un percorso fatto di idee chiare e investimenti mirati, con l’obiettivo di costruire un futuro solido, giovane e competitivo.