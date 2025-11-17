Calciomercato Milan, idea di un clamoroso ritorno: Tare ci pensa e la discussione in via Aldo Rossi è iniziata. Il punto

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano ad un ritorno di Thiago Silva già a gennaio. Una ipotesi che è assolutamente più che una suggestione

Nel pieno del calciomercato del Milan, una suggestione che sembrava destinata a restare tale sta assumendo contorni sempre più concreti: il possibile ritorno di Thiago Silva in rossonero. Come riportato da Repubblica, l’ipotesi di rivedere il difensore brasiliano a Milano già nella finestra di gennaio non è più un sogno romantico, ma una possibilità reale che la dirigenza sta valutando con attenzione.

Thiago Silva, protagonista di una carriera luminosa anche dopo l’addio al Milan, rappresenterebbe un innesto di enorme esperienza per un reparto difensivo che quest’anno ha mostrato fragilità e mancanza di continuità. Il suo eventuale arrivo non avrebbe solo una valenza tecnica: per i tifosi rossoneri, ancora legatissimi al “Monstro”, avrebbe un impatto emotivo potentissimo, riportando a San Siro uno dei leader più amati dell’era recente.

Il tema, però, ha aperto un vero e proprio confronto interno al club. Nel cuore del calciomercato Milan, la dirigenza è divisa in due correnti di pensiero. Da un lato c’è chi sostiene l’operazione a gran voce: per questa parte della società, riportare Thiago Silva significherebbe aggiungere un leader naturale, un uomo capace di dare stabilità, ordine e mentalità vincente in un momento cruciale della stagione. Il brasiliano, con la sua esperienza internazionale, sarebbe un punto di riferimento anche per i giovani difensori, chiamati a crescere all’ombra di un maestro.

Dall’altro lato emerge la posizione dei più cauti, che guardano all’ingaggio del difensore – prossimo ai 41 anni – come a un rischio più che a un’opportunità. Secondo questa corrente, puntare su un giocatore così avanti con l’età potrebbe rallentare lo sviluppo dei titolari, oltre a rappresentare un esborso economico non giustificato dalle prospettive a lungo termine. In altre parole, per parte della dirigenza il calciomercato del Milan dovrebbe muoversi su profili più giovani e futuribili.

Nonostante i dubbi, la pista resta più viva che mai. Thiago Silva conosce perfettamente l’ambiente di Milanello e non ha mai nascosto il suo legame con i colori rossoneri. La possibilità di chiudere la carriera lì dove è diventato un simbolo continua ad affascinare lui e la piazza. Con il mercato di gennaio alle porte, il calciomercato del Milan dovrà presto sciogliere le ultime riserve.

La sensazione, oggi, è che la porta sia davvero aperta come non mai: rivedere Thiago Silva in rossonero non è più utopia, ma una possibilità concreta sul tavolo del club.