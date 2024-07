Calciomercato Milan, tutto FERMO per il RINNOVO di Calabria: manca l’accordo, ecco la SITUAZIONE

Davide Calabria-Milan, un binomio che potrebbe interrompersi. Ad oggi, manca ancora l’accordo tra le parti

Ancora tutto fermo per quanto riguarda il rinnovo di Davide Calabria col Milan. Il contratto attualmente in vigore è in scadenza nel 2025 dunque va trovata una soluzione il prima possibile.

Tra le parti c’è ancora distanza per l’ingaggio secondo la Gazzetta dello Sport. Sono previsti incontri per cercare di limare i dettagli.