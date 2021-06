Calciomercato Milan, tutto su Icardi: Maldini e Massara a lavoro. Le ultime

Calciomercato Milan: per rinforzare l’attacco, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Gianluigi Donnarumma potrebbe non essere l’unico giocatore sull’asse Parigi-Milano, anche Mauro Icardi potrebbe compiere il percorso inverso.

Il centravanti argentino, ed ex capitano nerazzurro, vorrebbe chiudere la propria avventura al Paris Saint-Germain e tornare in Italia. Paolo Maldini sta lavorando al fianco di Frederic Massara per far compiere ad Icardi il viaggio più impervio passando iconicamente da un lato all’altro del Naviglio. Resta tuttavia da risolvere la questione valutazione, ancora molto alta (sui 55 milioni di euro) ma gli ottimi rapporti tra il dg rossonero e Leonardo potrebbero portare alla fumata bianca andando a trovare la migliore formula che possa consentire al Milan di portare a termine l’operazione.