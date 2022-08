Calciomercato Milan, tutto su Vranckx: il centrocampista vuole solo i rossoneri

Calciomercato Milan: i rossoneri spingono per Vranckx, individuato come rinforzo per il centrocampo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime 72 ore il Milan lavorerà fittamente per chiudere il colpo Aster Vranckx; individuato come rinforzo per il centrocampo.

L’operazione è impostata su queste basi: un milione di prestito oneroso e undici per l’eventuale riscatto da esercitare nella prossima estate. Nessun impegno, il Milan prima lo valuterà all’opera e poi deciderà se acquistarlo a titolo definitivo. Vranckx accetta: ha già scelto San Siro, preferendo il rossonero ai colori dell’Atalanta e del Bologna che si erano mosse per lui. Il Wolfsburg – che punta ad ottenere qualcosa di più – alla fine dovrebbe comunque accettare l’offerta rossonera.

