Calciomercato Milan, vicino il colpo Tanganga: il difensore ha detto sì

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero vicini al colpo Tanganga in difesa. Il calciatore avrebbe dato il suo sì

Come riportato da Tuttosport, per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore il Milan ha intensificato i contatto con il Tottenham per Japhet Tanganga.

Il difensore ha aperto alla soluzione rossonera e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definizione dell’operazione. Il giocatore occuperebbe uno slot per gli extracomunitari.

