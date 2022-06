Calciomercato Monza: contatto con l’agente di Sensi

Calciomercato Monza, primi contatti con il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi, che intanto prende tempo

Incontro interlocutorio questa sera, Sensi – in compagnia della famiglia e del suo agente Riso – ha incontrato Galliani nel quartier generale del Monza a Milano. I dirigenti brianzoli provano a convincerlo per accettare, Inter e Monza hanno già accordo per il prestito secco.

Sensi vuole prendersi un po’ di tempo per rifletterci, nei prossimi giorni previsti nuovi contatti tra le parti in causa secondo quanto raccolto da InterNews24