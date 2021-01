Calciomercato Monza: nuovo colpo per il club brianzolo che ha chiuso per l’arrivo di Federico Ricci dal Sassuolo

Nuovo colpo per il Monza di Brocchi. Come riporta Gianluca Di Marzio, è in arrivo Federico Ricci dal Sassuolo.

Il giocatore si trasferirà in Lombardia con la formula del prestito gratuito con bonus in caso di promozione in Serie A del club lombardo. All’inizio della prossima settimana il passaggio sarà chiuso definitivamente,