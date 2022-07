Monza, settimana decisiva per nuovi innesti: da Petagna a Villar, le ultime

Questa settimana potrebbe essere decisiva per alcuni colpi del Monza: da Petagna a Villar, Galliani lavora su più fronti

Sul fronte attaccante i brianzoli devono trovare la formula giusta con gli azzurri. Il riscatto per Galliani deve essere legato alla salvezza, mentre per il Napoli alle presenze. C’è accordo sulle cifre per il prestito e il riscatto fissato a 15 milioni. Situazione Villar lontana ma percorribile. Il Monza offre 5-6 milioni bonus compresi, mentre la Roma ne chiede 10, ma potrebbe non fare muro a oltranza. In settimana incontro anche con la Juve per Ranocchia, mentre proseguono le trattative con gli agenti di Bondo per portarlo in Italia dopo essersi svincolato dal Nancy. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.