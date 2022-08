Napoli, dopo Simeone altri due colpi: vicini Ndombele e Raspadori

Il Napoli in attesa di iniziare il campionato sta lavorando sul mercato: dopo Simeone pronti altri due colpi da parte di Giuntoli

Il Napoli in attesa di iniziare il campionato sta lavorando sul mercato: dopo Simeone pronti altri due colpi da parte di Giuntoli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero ormai definendo l’accordo con il Tottenham per Ndombele. Il suo arrivo darà il via libera a Fabian Ruiz al Psg. In avanti non solo il Cholito, Spalletti aspetta Raspadori. La trattativa con il Sassuolo sta andando avanti, ci sono da limare alcuni dettagli dell’offerta del Napoli ma c’è ottimismo.