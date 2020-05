Calciomercato Napoli: Atletico Madrid alla carica per Milik

Calciomercato Napoli: l’Atletico Madrid torna alla carica per Arkadiuz Milik in vista della prossima stagione. Juventus avvisata

L’Atletico Madrid sogna Arkadiusz Milik in vista della prossima stagione. L’attaccante polacco non rinnoverà il proprio contratto (in scadenza nel 2021) e potrebbe così lasciare il Napoli durante la finestra estiva di calciomercato.

La presenza dei colchoneros risulta ingombrante per la Juventus, che da settimane ha preso contatti con l’entourage di Milik per sostituire l’argentino Gonzalo Higuain.