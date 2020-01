Calciomercato Napoli: azzurri su Petagna. Le cifre dell’offerta

Il Napoli vuole puntellare la squadra ed offrire un’altra punta a Gattuso: forte interesse per Andrea Petagna. C’è l’offerta degli azzurri

Il Napoli, dopo le due vittorie consecutive, non vuole spegnere l’entusiasmo e cerca sul mercato l’ultimo tassello da offrire a Gattuso per la rimonta.

Serve una punta che dia un cambio a Milik. Gli azzurri hanno individuato in Petagna il profilo idoneo: come riportato da Sky Sport, De Laurentiis avrebbe offerto 21 milioni più bonus alla Spal per il centravanti.