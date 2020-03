Calciomercato Napoli, Boga mette d’accordo tutti. Ma occhio al Chelsea

Jeremie Boga è l’obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, ma spaventa il diritto di recompra del Chelsea

Tutti pazzi per Boga in casa Napoli. Secondo le colonne della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso sono concordi nel considerare l’ala del Sassuolo un potenziale obiettivo per l’estate.

I partenopei sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro, ma l’ultima parola spetta al Chelsea. Gli ex proprietari del cartellino del francese, infatti, potrebbero esercitare il diritto di recompra, riabbracciando così Boga versando 15 milioni di euro nelle casse degli emiliani.