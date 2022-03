Calciomercato Napoli, cercasi rinforzi in difesa: piacciono due centrali del Southampton

Calciomercato Napoli: gli azzurri cercano rinforzi in difesa e avrebbero puntato due calciatori del Southampton

In vista della prossima stagione, il Napoli cerca rinforzi in difesa. Juan Jesus dovrebbe restare, mentre Tuanzebe tornerà al Manchester United. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino due difensori del Southampton.

Trattasi di Jan Bednarek, 26enne con già 37 presenze nella Nazionale polacca e 148 con i Saints, e Mohammed Salisu, eclettico 23enne ghanese che può giocare anche sulla sinistra.