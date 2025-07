Calciomercato Napoli, tutto fatto per altri due colpi: in arrivo Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv!

Calciomercato Napoli, doppio colpo olandese: in arrivo Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv!

Il Napoli prosegue il proprio calciomercato estivo con decisione e riservatezza. Dopo aver già ufficializzato gli arrivi di Kevin De Bruyne, centrocampista belga svincolatosi dal Manchester City, e del giovane difensore Marianucci dall’Empoli, il club partenopeo è ora vicino a concludere due nuovi affari: Sam Beukema dal Bologna e Noa Lang dal PSV Eindhoven.

Beukema vicino, operazione da 30 milioni

Il primo nome è quello di Sam Beukema, solido difensore centrale olandese classe 1998, attualmente al Bologna. Cresciuto nell’AZ Alkmaar, Beukema si è distinto in Serie A per la sua affidabilità tattica e la capacità di impostare dal basso. Le trattative con il club emiliano hanno registrato un’importante accelerazione: si sta definendo un’intesa sulla base di circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’accordo non è ancora ufficiale, ma le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Contestualmente, Rafa Marín è stato ceduto in prestito al Villarreal, con diritto di riscatto, liberando così uno slot in difesa.

Noa Lang, sprint finale col PSV

Sul fronte offensivo, il Napoli si avvicina anche all’esterno Noa Lang, classe 1999, reduce da una stagione al PSV Eindhoven. L’attaccante olandese, noto per le sue qualità tecniche e la capacità di agire su entrambe le fasce, era già stato seguito dal club azzurro lo scorso gennaio come possibile sostituto di Kvaratskhelia. Ora la trattativa è entrata nel vivo: l’operazione prevede 25 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.

Un Napoli ambizioso e in costruzione

Con l’arrivo imminente di Beukema e Lang, il Napoli conferma la propria strategia ambiziosa nel calciomercato 2025. Dopo l’acquisto di un fuoriclasse come De Bruyne, il club partenopeo punta a costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. Le prossime ore potrebbero essere decisive per annunciare ufficialmente i nuovi rinforzi.