Calciomercato Napoli, doppio colpo dal Chelsea: De Laurentiis accelera per due Blues

Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis intensifica i contatti con il Chelsea e accelera per due calciatori dei Blues

Dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, il Napoli potrebbe anche attingere dai Blues per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti la neo dirigenza americana per portare in azzurro Armando Broja e Kepa Arrizabalaga.

L’attaccante è un pupillo di ADL ed era stato individuato come il possibile erede di Osimhen, ma la fitta concorrenza spinge ora il Napoli ad accelerare i tempi e prenderlo in anticipo. Al patron dei partenopei lo ha consigliato Reja, che due anni fa lo fece esordire nella Nazionale albanese. Il costo? Almeno 25 milioni. Il portiere basco, invece, è finito alle spalle di Mendy e il Chelsea vorrebbe cederlo a un club non concorrente e in quest’ottica gli azzurri sarebbero perfetti ma vorrebbero fare l’affare in prestito. Il problema principale, inoltre, riguarderebbe lo stipendio di Kepa che guadagna 9 milioni netti e ha tre anni di contratto.