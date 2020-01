Calciomercato Napoli: è fatta per Petagna. Le ultime

Il Napoli mette a segno un altro colpo in entrata: gli azzurri si assicurano Petagna, che resterà fino a giugno alla Spal

Il Napoli sta iniziando a costruire la squadra del futuro e pensa già a giugno, mettendo le basi in questo mercato invernale. Come riportato da Sky Sport, è ormai fatta per l’acquisto di Andrea Petagna.

Trovato l’accordo con la Spal per il centravanti: Petagna resterà agli estensi fino a giugno, per cercare di agguantare la salvezza. Domani, con ogni probabilità, sarà il giorno delle visite mediche.