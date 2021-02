Calciomercato, Napoli e Inter duellano per il classe 1993 francese Fekir: in estate dovranno vedersela anche con due spagnole

Non solo Scudetto e qualificazione in Champions League per Napoli e Inter in estate duelleranno anche per il talento del Betis Siviglia Fekir.

Secondo quanto scritto da Estadio Deportivo oltre ai due club italiani anche Real Madrid e Valencia avrebbero espresso il proprio interesse per il classe ’93 francese.