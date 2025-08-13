Calciomercato Napoli: c'è la tentazione del ritorno di Elmas. Ultime

Calciomercato Napoli: c’è la tentazione del ritorno di Elmas. Le ultime sul possibile colpo dal Lipsia del giocatore che negli ultimi ha giocato al Torino

Il calciomercato del Napoli è una complessa telenovela che intreccia trattative concrete, sogni nostalgici e piani alternativi. L’affare più vicino alla conclusione è quello per Miguel Gutierrez: la trattativa con il Girona è ai dettagli e le visite mediche sono in programma per l’inizio della prossima settimana, sancendo un passo importante per rinforzare la fascia. Insieme a lui, ma con un orizzonte meno definito, si valuta anche Juanlu Sanchez del Siviglia.

Parallelamente, il Napoli coltiva una suggestione che viene dal passato: il ritorno di Eljif Elmas. Indimenticato protagonista del terzo scudetto, il centrocampista macedone è un’idea romantica fortemente voluta sia da Conte che dalla dirigenza. Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che semplice. L’ostacolo principale è il Lipsia, che nel gennaio 2024 investì 25 milioni di euro per acquistarlo. Dopo un’esperienza deludente in Bundesliga, il club tedesco non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire gratis o a condizioni di favore, considerandola una sconfitta economica e tecnica. Per riavere Elmas, il Napoli dovrà quindi negoziare un’offerta economica consistente, ben lontana da un semplice “ritorno in amicizia”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Proprio a causa di queste difficoltà, la dirigenza lavora su più fronti. Emerge così un’ipotesi tanto affascinante quanto complessa per il finale di mercato. Se le altre trattative dovessero bloccarsi per ragioni economiche, il Napoli potrebbe lanciare l’assalto a Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus rappresenta il piano B di lusso, un colpo “last minute” che infiammerebbe la piazza qualora gli altri obiettivi si rivelassero irraggiungibili.