Calciomercato Napoli, Fabian non rinnova: idea scambio con l’Atletico

Calciomercato Napoli: Fabian continua a non rinnovare il suo contratto, spunta l’ipotesi scambio con l’Atletico Madrid

Fabian Ruiz continua a rifiutare il rinnovo di contratto con il Napoli e, continuando così, la società azzurra dovrà cedere lo spagnolo. E secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo avrebbe in mente di proporre il centrocampista all’Atletico Madrid.

L’idea sarebbe quella di uno scambio con i Colchoneros inserendo nell’affare il cartellino di Rodrigo De Paul, che in Spagna non si è ambientato al meglio. Per il Napoli questa sarebbe più di una suggestione.