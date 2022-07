Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno in mano Simeone: ecco quando si chiude

Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno in mano Giovanni Simeone, la chiusura potrebbe arrivare a breve

Oltre a Gerard Deulofeu, che dovrebbe andare a coprire la casella lasciata vuota da Mertens, il Napoli si muove anche per un altro attaccante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri hanno ormai in mano Giovanni Simeone del Verona e sarà lui il prossimo attaccante per Spalletti.

La trattativa si sbloccherà quando Giuntoli formalizzerà la cessione di Andrea Petagna al Monza. A quel punto il Cholito potrà diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli.