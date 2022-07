Calciomercato Napoli, gli azzurri non mollano Kim: la Champions per convincere il difensore

Calciomercato Napoli: nonostante la concorrenza del Rennes, gli azzurri non mollano Kim e provano a convincerlo con la Champions League

Il Napoli non ha perso le speranze per Kim, individuato come sostituto ideale di Koulibaly. Il Rennes avrebbe già l’accordo sia col calciatore che con il Fenerbahce sulla base dei 20 milioni della clausola rescissoria, ma l’irruzione degli azzurri avrebbe fatto vacillare il difensore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’idea di poter giocare la Champions League affascina Kim anche se in Francia ritroverebbe il suo mentore Genesio. Il Napoli resta in corsa e ci proverà fin quando non arriverà l’ipotetica ufficialità dal Rennes.